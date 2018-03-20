Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanında Günalp içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 111. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…
Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?
Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle