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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
20.03.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanında Günalp içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi?

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Diriliş Ertuğrul 111. bölüm fragmanında Günalp içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 111. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…
 
Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?
 
Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?

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