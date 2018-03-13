Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanında Sungurtekin harekete geçiyor

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça şoke eden dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Turgut, Bamsı ve Artuk Bey, Emir Saadettin ve Altunaba tarafından kalenin başına atanan Günalp’le karşı karşıya geldi. Günalp, Ertuğrul Bey’le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle hepsini idam edilmek üzere zindana attırdı.
Ertuğrul Bey’in davetiyle obaya gelen ağabeyi Sungurtekin, kardeşinin Sultan Alaeddin’i öldürmek suçuyla zindana atıldığını öğrenince harekete geçti. Turgut, Bamsı ve Artuk Bey’i kurtarmak için gizlice kaleye giren Sungurtekin, Günalp’in askerleri tarafından yakalanarak zindana atıldı. Günalp, onlarında idam edilmesi için emir verdi. Öte yandan Sultan Gıyaseddin, babası Sultan Alaeddin’in Mahperi Hatun, Altunaba ve Köpek’in planıyla öldürüldüğünü öğrenince çılgına döndü. Annesi Mahperi Hatun’un boynuna kılıç dayayan Gıyaseddin, şerefini kurtarmak için Ertuğrul Bey’i idam ettireceğini söyledi. Daha sonra Ertuğrul Bey’le ilgili hüküm vereceği sırada arz odasına giren İbn Arabi ile konuşan Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’un suçsuz olduğuna karar vererek serbest bıraktı.
Bamsı, Turgut, Artuk Bey ve Sungurtekin’in idam edileceği sırada kaleye gelen Ertuğrul Bey, attığı okla kardeşinin boynundaki ipi kopararak herkesi şaşkına çevirdi. Ertuğrul Bey’in bu hamlesinden sonra kalede neler yaşanacak? Günalp, Ertuğrul Bey’e nasıl karşılık verecek? Saadettin Köpek’in Ertuğrul Bey’le ilgili yeni hamlesi ne? Sultan Gıyaseddin’in Mahperi Hatun, Köpek ve Altunaba’yla ilgili planı ne olacak? Köpek, Ertuğrul’u serbest bırakan Sultan Gıyaseddin’e karşı neler yapacak?
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