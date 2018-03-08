Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Alaaddin Keykubat'ın fermanında neler yazıyor?

Her çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde gerilim yine had safhadaydı. Son bölümün bitmesinin ardından dizinin yeni bölüm fragmanını merak eden seyirciler, gelecek hafta dizide neler yaşanacağını öğrenmek istiyor. Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan 110. bölüm fragmanına ise Sultan Alaaddin Keykubat'ın ölmeden önce yazdığı son ferman damgasını vurdu. Peki. Diriliş Ertuğrul 110. bölüm fragmanından başka neler var? Diriliş Ertuğrul 110. bölümde neler olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı ve son bölümünden detaylı bilgiler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan'ın paylaştığı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 110. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul seyircilerinin hakkında ipuçları edineceği 110. bölüm fragmanı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ertuğrul, Sultan Alaeddin’in emriyle tutuklanarak huzuruna getirilmiş fakat sonra haklı olduğu anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Saadeddin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Saadeddin’in adamı olan çaşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, şüphelendiği Ertuğrul’u sorgulamak için tutuklanmıştı. Emir Saadeddin’in tuzağına düşen Ertuğrul ne yapacak? Sultanı öldürmek suçundan aklanabilecek mi? Gıyaseddin, Ertuğrul hakkında ne hüküm verecek? Emir Saadeddin tarafından Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Kaledar Günalp Bey’in kaledeki icraatı ne olacak?

Artuk, Turgut ve Bamsı, Kaledar Günalp Bey’e karşı ne yapacak? Ertuğrul’un tutuklanması ve Günalp Bey’in gelişi, Kayıları nasıl etkileyecek? Ahmet ve Alplar, Ertuğrul’un başına gelenlerden sonra ne yapacak? Obaya gelen Sungur Tekin, olanlar karşısında nasıl hareket edecek? Emir Saadeddin büyük hedefine ulaşabilecek mi? Üst üste gelen felaketlerden sonra Kayı Obası’nda durum ne olacak?