Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanında tuzağa düşen Ertuğrul ne yapacak?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon ve gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul, Sultanı öldürmek suçundan aklanabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul, Sultan Alaeddin’in emriyle tutuklanarak huzuruna getirilmiş fakat sonra haklı olduğu anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Saadeddin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Saadeddin’in adamı olan çaşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, şüphelendiği Ertuğrul’u sorgulamak için tutuklanmıştı.



Emir Saadeddin’in tuzağına düşen Ertuğrul ne yapacak? Sultanı öldürmek suçundan aklanabilecek mi? Gıyaseddin, Ertuğrul hakkında ne hüküm verecek?



Emir Saadeddin tarafından Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Kaledar Günalp Bey’in kaledeki icraatı ne olacak? Artuk, Turgut ve Bamsı, Kaledar Günalp Bey’e karşı ne yapacak? Ertuğrul’un tutuklanması ve Günalp Bey’in gelişi, Kayıları nasıl etkileyecek?



Ahmet ve Alplar, Ertuğrul’un başına gelenlerden sonra ne yapacak? Obaya gelen Sungur Tekin, olanlar karşısında nasıl hareket edecek? Emir Saadeddin büyük hedefine ulaşabilecek mi? Üst üste gelen felaketlerden sonra Kayı Obası’nda durum ne olacak?