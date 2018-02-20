Diriliş Ertuğrul 107. bölüm fragmanında Sultan, Ares’in itiraflarından sonra ne yapacak?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba, yaşananlar karşısında Ertuğrul’a ne yapacak? İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı.



Sultan, Ares’in itiraflarından sonra ne yapacak? Emir Saadeddin’e ne ceza verecek? Sultan, Emir Saadeddin’i idam edecek mi? Yoksa Emir Saadeddin kurtulmanın bir yolunu bulabilecek mi?



Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba, yaşananlar karşısında Ertuğrul’a ne yapacak? Ertuğrul, saray oyunlarını bertaraf edebilecek mi? Mahperi ve Altunaba’nın taht oyunlarına karşı nasıl mücadele edecek?



Turgut, Ertuğrul’un buyruğuna ve Bamsı’nın ısrarlarına rağmen Çavdar Obası’nı Kayı Obası’na uzak bir yere kurmuştu. Bunu Marya aracılığıyla öğrenen Titan ve Angelos ise iki oba arasındaki yola baskın vermiş, Aslıhan ve Hafsa’yı ele geçirmişlerdi. Haberi duyduktan sonra çılgına dönen Bamsı, Turgut’u suçlamış, ikili arasındaki gerilim artmıştı. Bamsı ve Turgut, Aslıhan ile Hafsa’yı kurtarabilecek mi? Hamile olan Hafsa’ya ne olacak? Bebeğini kaybedecek mi?