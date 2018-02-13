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Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanında Ares kurtulabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 106. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Her hafta çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Konya’ya varmadan Titan ve Angelos’un yolda kendisini kurtaracağını uman Ares kurtulabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 17:52 | Son Güncelleme :

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul, Konya yolunda ne gibi tehlikelerle karşılaşacak? Ares’i sultanın huzuruna sağ salim çıkarabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul’dan intikam almak isteyen Ares, adamlarıyla beraber gizlice Hanlı Pazar’a sızmıştı. Tüccarlarla konuşmak için Hanlı Pazar’a gelen Ertuğrul’un önüne Atsız’ın cesedini bırakan Ares ve adamları saldırıya geçmişler fakat başarısız olmuşlardı. Yakalanan Ares, Ertuğrul tarafından kaleye götürülüp zindana atılmıştı. Ertuğrul, bildiklerini Sultan Alaeddin’e anlatması karşılığında Ares’i serbest bırakacağını söylemiş, ilk başta direnen Ares daha sonra Ertuğrul’un teklifini kabul etmiş ve Ertuğrul, yanına Halime’yi de alarak alpları ve Ares’le beraber Konya’ya doğru yola çıkmıştı.
 
Konya’ya varmadan Titan ve Angelos’un yolda kendisini kurtaracağını uman Ares kurtulabilecek mi? Ertuğrul, Konya yolunda ne gibi tehlikelerle karşılaşacak? Ares’i sultanın huzuruna sağ salim çıkarabilecek mi? Ares’in anlattıklarından sonra Emir Saadeddin’in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Ertuğrul, Emir Saadeddin’i devirebilecek mi?

Sultana tuzak kuran ve bu tuzağı saraydaki en büyük rakibi Emir Nizameddin’in üstüne yıkıp onu bertaraf eden Emir Saadeddin, sultanın en gözde emiri olmuş ve üstündeki bütün şüphelerden sıyrılmıştı. Ertuğrul’un Konya’ya geleceğini öğrenen ve sultana bildiği her şeyi anlatacağını düşünen Emir Saadeddin ne yapacak? Ertuğrul’un anlatacakları ve Ares’in itirafları karşısında kendisini nasıl savunacak? Sultan, duyduklarından sonra Emir Saadeddin’in cezasını kesecek mi?
 
Titan ve Angelos, Ertuğrul’un yokluğunda Türk obalarına nasıl saldırılar yapacak? Angelos’un içerideki casusu olan Marya içeriden ne gibi istihbaratlar verecek? Marya’nın casus olduğu ortaya çıkacak mı? Karacahisar Kalesi’nin ve Türk obalarının durumu ne olacak? 

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