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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Direniş Karatay filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Direniş Karatay filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Emir Celaleddin Karatay’ın hayatını konu alan Direniş Karatay filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ’un Emir Celaleddin Karatay’ı canlandırdığı Direniş Karatay’da son dönemlerin popüler isimleri de var. Peki, Direniş Karatay filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran son Selçuklu kahramanı Emir Celaleddin Karatay’ın verdiği bağımsızlık mücadelesini konu alan "Direniş Karatay" filmi Kanal D'de! Peki, 9 Mart 2018’de vizyona giren Direniş Karatay’ın oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte Direniş Karatay hakkında merak edilenler

Bir kahramanın hiç bilinmeyen hikayesini TV izleyicileriyle buluşturacak olan, Direniş Karatay’da Mehmet Aslantuğ, Emir Celaleddin Karatay rolünde. Gözünü hırs bürümüş Noyan’ı ise Yurdaer Okur canlandırırken; bir diğer usta isim Fikret Kuşkan, Ahi Evran karakterine hayat veriyor. Ayrıca kadroda; Burcu Özberk, Alperen Duymaz, Nefise Karatay, Cahit Kayaoğlu, Furkan Palalı gibi pek çok isim yer alıyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Direniş Karatay’ın tamamı Konya’da ve Selçuklu dönemine ait Hollywood standartlarında tasarlanmış Türkiye’nin en büyük platolarından birinde gerçekleşti. Kösedağ Savaşının beyazperdeye yansıması olarak gerçekleşen ve Türk Sinema tarihi açısından en görkemli savaş sahnelerinden biri olarak çekilen savaş sahnelerinde 1000'e yakın özel tasarım ok, yay, kılıç, mızrak ve kalkan kullanıldı.

KONUSU

Alaeddin Keykubat'ın zehirlenmesinin ardından tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev, Anadolu Selçuklu Devleti'nin topraklarını koruyacak yetenekte bir hükümdar olmadığından, Moğol Ordusu'nun iştahını kabartır. Devlet, yıkılma tehlikesi altına girer. Ancak Emir Celaleddin Karatay'ın kadın, erkek, genç ve yaşlısıyla topyekün örgütlediği halk, tüm gücüyle Moğollara direniş için hazırlık yapmaktadır.

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