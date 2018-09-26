DİP dizisine ödül
Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un yaptığı; başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı DİP dizisi, Yunanistan'da gerçekleşen "Golden Umbrella Televizyon Ödülleri" töreninde en iyi web dizisi ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz sezon puhutv'de yayınlanan Dip dizisi bu yıl 24.sü gerçekleşen medya sektöründen pek çok profesyonelin katılım gösterdiği Mediamixx Tv Festivali'nde yarışan filmler arasında en iyisi seçildi.
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