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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Dimitris Survivor'dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı'dan son açıklama!

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Dimitris Survivor'dan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı'dan son açıklama!

Survivor Yunanistan Türkiye mücadelesinin önemli isimlerinden birisi olan Dimitris Margaritis, son mücadelede ayağını burkmasının ardından doktor tarafından gözetim altına alınmıştı. Sıcağı sıcağına durumun ciddiyetinin farkına varamayan Dimitris hakkında son sözü doktorlar söyledi. Peki, Dimitris Survivor'dan ayrılıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Dimitris'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacının durumu hakkında bazı bilgiler paylaştı. Dimitris'in durumunun pek de iyi olmadığını açıklayan Acun Ilıcalı, detayları kötü haber olarak yarışmacılarla paylaştı

"DİMİTRİS SURVİVOR'A DEVAM EDEMEYECEK"

Yunan takımından Dimitris'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Dimitri'yle ilgili kötü bir haber aldık. Doktorlar devam edemeyeceğini söylüyorlar çok büyük ihtimalle. Eğer son bir değişiklik olmazsa Dimitri Survivor'a devam edemeyecek. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımız var ve hazır. İki takım için de geçerli. Bunlar da önümüzdeki günlerde takıma dahil olacak." sözlerini sarf etti.

DİMİTRİS KİMDİR?

45 yaşındaki Margarit Dimitris, evli ve bir çocuk babası. Atina'da ailesiyle birlikte yaşayan Margarit Dimitris hapishande gardiyan olarak görev yapıyor.

Bunun yanında boş zamanlarında, bir dövüş sanatları eğitmeni olarak çalışıyor. Diğer spor dallarıyla da yakından ilgili olan Margarit Dimitris tenis ve atletizmle uğraşmış.

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