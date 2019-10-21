Dilek yarışmadan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı şaşırttı
Gelinim Mutfakta 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak olan 376. Bölümün fragmanı yayında. Haftanın ilk gününe dair ipuçları veren Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanına Dilek ve kayınvalidesinin kararı damga vurdu. İkilinin yerine yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Peki, Dilek yarışmadan neden ayrıldı? İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı…
Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü Dilek ve kaynanası Fatma Hanım'ın yarışmadan çekildikleri haberi ile hızlı başlıyor! Yarışmaya katılan yeni yarışmacıların eğlenceli kişilikleri yeni güne renk katıyor! Fatih Ürek'in gelinlere moral olsun diye stüdyonun ortasında çiğ köfte yapması ise, yarışmada eğlenceli anların yaşanmasına neden oluyor.
Yarışmanın iddialı gelini Dilek’in neden ayrıldığı sorusunun yanıtı saat 13.00’de yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta 376. Bölümünde belli olacak. Dilek ve kayınvalidesi altınlar yüzünden sık sık tartışma yaşıyordu. Yarışmaya katılmadan önce hiç altın istemediğini dile getiren Fatma Hanım, işinin bozulduğu gerekçesiyle Dilek'ten altın talep etmeye başlamıştı.
GELİNİM MUTFAKTA'DAN EN SON KİM ELENMİŞTİ?
Haftalık değerlendirme sonunda ise en düşük puanları Kübra ve Duygu aldı. Beş günlük değerlendirme toplamında 44 puan alan Kübra, yarışmaya veda eden isim oldu. 48 puan toplayan Duygu bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandı. 76 puan toplayan Elif, beş altın bileziği almaya hak kazandı. Dilek ise 68 puanla haftayı ikinci tamamladı.
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