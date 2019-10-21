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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Dilek yarışmadan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı şaşırttı

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Dilek yarışmadan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı şaşırttı

Gelinim Mutfakta 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak olan 376. Bölümün fragmanı yayında. Haftanın ilk gününe dair ipuçları veren Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanına Dilek ve kayınvalidesinin kararı damga vurdu. İkilinin yerine yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Peki, Dilek yarışmadan neden ayrıldı? İşte, Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı…

Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü Dilek ve kaynanası Fatma Hanım'ın yarışmadan çekildikleri haberi ile hızlı başlıyor! Yarışmaya katılan yeni yarışmacıların eğlenceli kişilikleri yeni güne renk katıyor! Fatih Ürek'in gelinlere moral olsun diye stüdyonun ortasında çiğ köfte yapması ise, yarışmada eğlenceli anların yaşanmasına neden oluyor.

Yarışmanın iddialı gelini Dilek’in neden ayrıldığı sorusunun yanıtı saat 13.00’de yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta 376. Bölümünde belli olacak. Dilek ve kayınvalidesi altınlar yüzünden sık sık tartışma yaşıyordu. Yarışmaya katılmadan önce hiç altın istemediğini dile getiren Fatma Hanım, işinin bozulduğu gerekçesiyle Dilek'ten altın talep etmeye başlamıştı. 

GELİNİM MUTFAKTA'DAN EN SON KİM ELENMİŞTİ?

Haftalık değerlendirme sonunda ise en düşük puanları Kübra ve Duygu aldı. Beş günlük değerlendirme toplamında 44 puan alan Kübra, yarışmaya veda eden isim oldu. 48 puan toplayan Duygu bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandı. 76 puan toplayan Elif, beş altın bileziği almaya hak kazandı. Dilek ise 68 puanla haftayı ikinci tamamladı.

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