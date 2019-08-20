Dilan öğretmenlerle işbirliği yaptı
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile Dilan Çiçek Deniz yeni bir işbirliğine başladı.
Kendi anne ve babası da öğretmen olan güzel oyuncu, tüm Türkiye’de 175 binden fazla öğretmenle buluşan 'ÖRAV’la, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan projelerde çalışacak, vakfa destek sağlamak için çeşitli kampanyalarda yer alacak.
Dilan Çiçek Deniz, önceki gün vakfın genel merkezine bir ziyarette bulunarak eğitmenlerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Oyuncu büyük mutluluk duyduğu bu işbirliğinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.
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