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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz’in bilinmeyenleri

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Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz’in bilinmeyenleri

Son yılların popüler isimlerinden Dilan Çiçek Deniz, dizi projeleri ve oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk olarak Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları ve Çukur dizilerinde yer aldı. İşte, ‘Dilan Çiçek Deniz kimdir?’ sorusunun yanıtı ve Dilan Çiçek Deniz’in bilinmeyenleri

Annesi ve babası öğretmen olan Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi alan Dilen Çiçek Deniz, 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünü bıraktıktan sonra karşılaştırmalı edebiyat bölümünü okudu. Genç oyuncu henüz 15 yaşındayken “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı. 

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yaptı.

2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif’ karakterine hayat verdi.
Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşıyordu. Ercan Kesal, Erken Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli’nin başrollerini paylaştığı Çukur dizisinde Sena karakterine hayat verdi. Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görüldü.

 

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