Dijital Esaret’in fragmanı yayınlandı
Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı Dijital Esaret’in fragmanı yayınlandı.
Bir kaza sahnesiyle başlayan fragman,suç işleyen internet bağımlılarının getirildiği “Dijital Suçlar Cezaevi”nde neler yaşanacağını gözler önüne seriyor.
MANDIRA FİLOZOFU’NUN YAZARINDAN AYNI MEKANDA YENİ FİLM!
Mandıra Filozufu filmiyle adından söz ettiren Bodrum Çökertme’de, bu filme özel olarak hazırlanan platoda çekilen “Dijital Esaret” in fragmanı doğal güzellikleri yansıtan görüntüleriyle de dikkat çekiyor.
“İNSANLIĞIN İNTERNET İLE İMTİHANI”
“İnsanlığın internet ile imtihanı” temasıyla yola çıkan film, suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşananları anlatıyor.
Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Emre Kavuk üstleniyor.
“Dijital Esaret” te Rasim Öztekin’e ; Özgün Çoban, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Simay Barlas, Kaan Sevi, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onu Alp Demir, Ozan Bozbura, Baran Taylan Yolalan gibi birbirinden yetenekli genç isimler eşlik ediyor.
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