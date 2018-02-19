Devran Çağlar kimdir? Elinden Geleni Ardına Koyma şarkısının sözü

1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol almıştır. Rol aldığı sinema filmleri; Acılar İçinde, İtirazım Var ve Bir Kadın Yüzünden.

ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA

Mademki bu aşkı bitireceksin,

Ağlayan kalbimin ahını duyma.

Mademki sen beni terkedeceksin,

Elinden geleni ardına koyma !



Sen beni duman duman, alev alev yaksan bile,

Sen beni dertten derde, yerden yere atsan bile,

Ben sana boyun eğmem, af dilemem, ölsem bile,

Elinden geleni ardına koyma, ağlayan kalbimin ahını duyma



Yıkılmaz gururum bana engeldir,

Aslında kaybeden, çekip gidendir,

Zalimler sultanı meydan senindir,

Elinden geleni ardına koyma !