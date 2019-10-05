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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Dev soru sosyal medyaya damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 'İstiklal Marşı' sorusuna Twitter'dan gelen yorumlar

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Dev soru sosyal medyaya damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 'İstiklal Marşı' sorusuna Twitter'dan gelen yorumlar

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında aylardır beklenen 1 milyon TL değerindeki final sorusu, yeni sezonla beraber açıldı. Son soruya kadar joker hakkı kullanmadan gelen yarışmacı Arda Ayten'e yöneltilen "İstiklal Marşı sorusuna" birçok Twitter kullanıcısı yorum yaptı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in final sorusuna gelen yorumlardan bazıları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonuna başlayan Kim Milyoner Olmak İster uzun bir aranın ardından bir ilke imza attı. 19 yaşındaki tıp öğrencisi Arda Ayten'e yöneltilen final sorusu heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Özellikle Twitter üzerinden "#milyonluk soru" hastagı ile insanlar final sorusu ve Arda Ayten'le ilgili düşüncelerini dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

- #İstiklalMarşı ben rahatladım... hadi sen de bil artık çocuk.
- Çok değerli bir soru
- On iki. soruya nasıl geldin acaba?
- 1000 kitap okumuş ama hemen hemen bir çok kitabın başında ki İstiklal marşını okumak aklına gelmemiş.
Harika bir milyonluk soru...
- O kadar kitap okuyup Her şeyi bilip milli marşımızı bu kadar sürede okuyamaman...
- Sorunun değerliliği...
- Ciddi ciddi bilemiyor
- Beyni sulandı garibimin konuşturup rahatlasın, heyecanını yensin derken  
#milyonluksoru 'dan dolayi oturduk ailecek İstiklal marşı okuyoruz,ellerimiz başka taraflara kaydi be
Tüm ülke şu an İstiklal Marşı okuyor ve bu çok güzel
Tüm Türkiye'ye aynı anda istiklal marşı okutmak. Daha güzel bi soru olamazdı. #milyonluksoru
#milyonluksoru sakin düşünse bulabilecek gibi
Mehmet Akif Ersoy'u bu vesile ile birkez daha yad edelim. TV başındaki herkes tüm kıtaları kelime kelime okuyor

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