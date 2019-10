Dev soru sosyal medyaya damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 'İstiklal Marşı' sorusuna Twitter'dan gelen yorumlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni sezonuna başlayan Kim Milyoner Olmak İster uzun bir aranın ardından bir ilke imza attı. 19 yaşındaki tıp öğrencisi Arda Ayten'e yöneltilen final sorusu heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Özellikle Twitter üzerinden "#milyonluk soru" hastagı ile insanlar final sorusu ve Arda Ayten'le ilgili düşüncelerini dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

- #İstiklalMarşı ben rahatladım... hadi sen de bil artık çocuk.

- Çok değerli bir soru

- On iki. soruya nasıl geldin acaba?

- 1000 kitap okumuş ama hemen hemen bir çok kitabın başında ki İstiklal marşını okumak aklına gelmemiş.

Harika bir milyonluk soru...

- O kadar kitap okuyup Her şeyi bilip milli marşımızı bu kadar sürede okuyamaman...

- Sorunun değerliliği...

- Ciddi ciddi bilemiyor

- Beyni sulandı garibimin konuşturup rahatlasın, heyecanını yensin derken

#milyonluksoru 'dan dolayi oturduk ailecek İstiklal marşı okuyoruz,ellerimiz başka taraflara kaydi be

Tüm ülke şu an İstiklal Marşı okuyor ve bu çok güzel

Tüm Türkiye'ye aynı anda istiklal marşı okutmak. Daha güzel bi soru olamazdı. #milyonluksoru

#milyonluksoru sakin düşünse bulabilecek gibi

Mehmet Akif Ersoy'u bu vesile ile birkez daha yad edelim. TV başındaki herkes tüm kıtaları kelime kelime okuyor