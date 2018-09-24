Derya Tuna'dan, Ezgi'ye yardım eli!
Dr. Gürkan Kubilay kilo tedavisini üstlenirken, Derya Tuna ise genç kızın birikmiş kirasını ödeme söz verdi.
Kanal D’nin hafta içi her sabah canlı yayınla izleyicisiyle buluşan programı 4 Kadın Zamanı’n da bugün duygu dolu anlar yaşandı.
Programa bugün 20 yaşındaki Fadik Ezgi Randa konuk oldu. Maddi zorluklardan dolayı eğitimini bırakmak zorunda kalan genç kız yaşadığı kilo probleminden dolayı da iş bulamadığını da programda dile getirdi.
Fadik Ezgi’ye yardım eli 4 Kadın Zamanı’ndan geldi. Dr. Gürkan Kubilay Fadik Ezgi’nin tedavisini üstlenirken, Derya Tuna ise birikmiş kira borçlarını ödeme sözü verdi.
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