“Derya Baykal’la Gülümse” teve2’de başlıyor…
Yıllardır renkli ve sempatik sunumu ile kadın izleyicilerin gönlünde taht kuran Derya Baykal, sevilen programı “Derya Baykal’la Gülümse” ile ekrana dönüyor. Sağlıktan modaya, el işinden ev işine, yemek yapmaktan ev ekonomisine kadar kadınların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak olan program, hafta içi her gün saat 14.30’da canlı yayınla teve2’de ekrana gelecek.
“Derya Baykal’la Gülümse” pazartesi günü dopdolu içeriği ile başlıyor…
Yaratıcı fikirler, öğretici içerikler ve eğlenceli konularla ekrana gelecek olan “Derya Baykal’la Gülümse”, 08 Nisan pazartesi günü ile bölümü izleyiciyle buluşuyor. Sevilen ekran yüzü Baykal, her bölümde farklı konuları ele alacak, farklı isimleri ağırlayacak.
Programın birinci bölümünde; dikiş eğitmeni Şerife Yıldız Avcı'dan şıklığınızı tamamlayacak kolay ve ucuz verev etek, şef Şefika Günyel'den bütçenize uygun, evde kolayca hazırlanabileceğiniz tarifler, yüksek ziraat mühendisi Oya Özdemir’den ilkbaharda saksı bitkilerinin bakımı, aromatik bitkilerin evde yetiştirilmesine dair tüyolara yer verilecek.
Lezzetli yemek tarifleri ve gülümseten fikirlerle “Derya Baykal’la Gülümse”,
08 Nisan Pazartesi’nden itibaren canlı yayınla hafta içi her gün 14.30’da teve2’de!
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