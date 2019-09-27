Derya Baykal’dan canlı yayında deprem çantası...
Sunuculuğunu sevilen isim Derya Baykal’ın yaptığı “Derya Baykal’la Gülümse” nin dün ki yayınının açılışı esnasında İstanbul’daki deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem sonrasında gözler alınması gereken önlemlere çevrildi. Derya Baykal ise canlı yayın esnasında deprem çantası hazırladı. Her evde bulunması gereken deprem çantasında neler olması gerektiğini izleyiciler ile bir bir paylaştı.
“Derya Baykal’la Gülümse” canlı yayınla hafta içi her gün saat 14.00’de teve2’de..
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