Deren Talu kimdir ve kaç yaşında? Hakkında merak edilenler
Deren Talu, son günlerde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Deren Talu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Deren Talu, magazin dünyasını yakından takip eden birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Deren Talu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.
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