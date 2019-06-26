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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.06.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Deniz'in hayatı tehlikede! Tek Yürek'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı

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Deniz'in hayatı tehlikede! Tek Yürek'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Perşembe akşamları yayınlanan Tek Yürek'in dizisi bu hafta 18. bölüm ile ekranlara gelecek. Her yaştan izleyici kitlesine sahip olan Tek Yürek'te heyecan bu hafta da zirvede olacak. Tek Yürek'in yayınlanacak olan 18. bölümünde,Yiğit'in yaptığı büyük hata Deniz'in hayatını tehlikeye sokacak. Peki, Tek Yürek'in yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Tek Yürek'in 18. bölüm fragmanından görüntüler.

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Tek Yürek, 27 Haziran Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde sanatçı Ümit Besen'in konuk oyuncu olarak katılması damga vurmuştu. Bu haftaki bölümde ise, Osman ve Yiğit’ten kurtulmak isteyen Ekrem ise, çareyi Yiğit’e bir teklif yapmakta bulur. Ama oğlunun tepkisi hiç de umduğu gibi olmayacaktır. İşte, Tek Yürek'in 18. bölümünde yaşanacaklara dair merak edilenler.

TEK YÜREK'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ekip, Akif’in başındaki dertten kurtulmasını sağlar. Ancak meselenin tamamen kapanması için, yüklü miktarda para bulmaları gerekmektedir. Halit çareyi bulur; üst lige hazırlık için düzenlenen turnuvayı kazanırlarsa, bu parayı verebileceklerdir. Ekip İstanbul dışında yapılacak turnuva için heyecan içindedir.

Öte yandan, Deniz’in maruz kaldığı bir kaza hayatına yepyeni birini, Cem’i sokacaktır. İlk görüşte Deniz’den etkilenen Cem, ona yakın olmak için sürprizler yaparken, Yiğit’in bu olanları öğrenmemesi için çabalayan Deniz, sıkıntılı anlar yaşayacaktır. Üstelik henüz hiç biri bilmese de, Yiğit ve Cem’in hayatları zaten kesişmektedir.

Oğuzhan ise, Şenay’a evlilik teklifini onun şakalarına benzer bir şekilde yapmaya karar verir, arkadaşları da buna severek yardımcı olurlar. Ancak bu evliliğe Oğuzhan’ın annesinin onayını almak pek kolay olmayacaktır. Diğer yanda İlknur’un kıskanç tavırlarına anlam veremeyen Halit, Aslı’dan gerçekleri öğrenecek, ilk kez İlknur’un duygularından haberdar olacaktır.

Bütün bunlar olurken, içi içini yiyen Osman, babasını tanıma isteğine karşı koyamaz, görmeye gider, ama resmen kapıdan kovulur. Yiğit’e bundan bahsetmez, ama kahrolmuştur. Osman ve Yiğit’ten kurtulmak isteyen Ekrem ise, çareyi Yiğit’e bir teklif yapmakta bulur. Ama oğlunun tepkisi hiç de umduğu gibi olmayacaktır. Babasından yana bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yiğit, Ekrem’in Osman’a yaptığını da öğrenir. Öfkesini dindirmenin yolu yoktur artık; bu öfke Yiğit’in çok büyük bir hata yapmasına sebep olacak, Deniz’in hayatı tehlikeye girecektir

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