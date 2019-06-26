Deniz'in hayatı tehlikede! Tek Yürek'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Tek Yürek, 27 Haziran Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde sanatçı Ümit Besen'in konuk oyuncu olarak katılması damga vurmuştu. Bu haftaki bölümde ise, Osman ve Yiğit’ten kurtulmak isteyen Ekrem ise, çareyi Yiğit’e bir teklif yapmakta bulur. Ama oğlunun tepkisi hiç de umduğu gibi olmayacaktır. İşte, Tek Yürek'in 18. bölümünde yaşanacaklara dair merak edilenler.

TEK YÜREK'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ekip, Akif’in başındaki dertten kurtulmasını sağlar. Ancak meselenin tamamen kapanması için, yüklü miktarda para bulmaları gerekmektedir. Halit çareyi bulur; üst lige hazırlık için düzenlenen turnuvayı kazanırlarsa, bu parayı verebileceklerdir. Ekip İstanbul dışında yapılacak turnuva için heyecan içindedir.



Öte yandan, Deniz’in maruz kaldığı bir kaza hayatına yepyeni birini, Cem’i sokacaktır. İlk görüşte Deniz’den etkilenen Cem, ona yakın olmak için sürprizler yaparken, Yiğit’in bu olanları öğrenmemesi için çabalayan Deniz, sıkıntılı anlar yaşayacaktır. Üstelik henüz hiç biri bilmese de, Yiğit ve Cem’in hayatları zaten kesişmektedir.

Oğuzhan ise, Şenay’a evlilik teklifini onun şakalarına benzer bir şekilde yapmaya karar verir, arkadaşları da buna severek yardımcı olurlar. Ancak bu evliliğe Oğuzhan’ın annesinin onayını almak pek kolay olmayacaktır. Diğer yanda İlknur’un kıskanç tavırlarına anlam veremeyen Halit, Aslı’dan gerçekleri öğrenecek, ilk kez İlknur’un duygularından haberdar olacaktır.



Bütün bunlar olurken, içi içini yiyen Osman, babasını tanıma isteğine karşı koyamaz, görmeye gider, ama resmen kapıdan kovulur. Yiğit’e bundan bahsetmez, ama kahrolmuştur. Osman ve Yiğit’ten kurtulmak isteyen Ekrem ise, çareyi Yiğit’e bir teklif yapmakta bulur. Ama oğlunun tepkisi hiç de umduğu gibi olmayacaktır. Babasından yana bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yiğit, Ekrem’in Osman’a yaptığını da öğrenir. Öfkesini dindirmenin yolu yoktur artık; bu öfke Yiğit’in çok büyük bir hata yapmasına sebep olacak, Deniz’in hayatı tehlikeye girecektir