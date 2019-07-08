Deniz Baysal öğretmen oldu
Deniz Baysal, çekimleri devam eden ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi için öğretmen oldu.
Yapımcılığını Lanistar Media ve Motion Content Group’un üstlendiği, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı yeni sinema filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’de son yılların gözde ismi Deniz Baysal, ‘Öğretmen Mine’ rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip masum bir babanın adalet arayışını konu alan Kore uyarlaması filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda Muğla’da başladı.
Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Memo’nun çok sevdiği kızı ‘Ova’nın (Nisa Sofiya Aksongur) öğretmenine hayat veren Deniz Baysal’ın çekimlerden ilk kareleri yayınlandı. Baysal’ı Mine Öğretmen olarak izleyeceğimiz filmde, kendisi Memo ve Ova’nın hayatında önemli bir rol oynayacak.
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