Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
19.04.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

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Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı karakter sonrası tanınan güzel oyuncu Deniz Baysal'ın kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Deniz Baysal'ın yaşını, kariyerini ve özel yaşantısını merak eden hayranları, güzel oyuncu hakkında merak ettikleri soruları internette araştırıyor. Peki, Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Deniz Baysal, zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası gündem olmaya devam ediyor. Deniz Baysal hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Deniz Baysal'ın kim olduğunu sorguluyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları'nın "Hazan Çamkıran"ı Deniz Baysal hakkında merak edilen her şey...

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde devam eden Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

Uzun süre çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Deniz Baysal, 2011 yılında "Derin Sular" ile birlikte dizi sektörüne adım atmış oldu. “Aşk Ekmek Hayaller” adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başlayan güzel oyuncu Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı.

2014 yıllında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu "Beyaz Yalan" adlı dizide, birbirine sadece yüz olarak benzeyen karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırdı. Deniz Baysal son olarak Star TV ekranlarından yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide Nazan Kesal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerle birlikte başrolde yer almaktadır.

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