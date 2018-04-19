Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde canlandırdığı karakter sonrası tanınan güzel oyuncu Deniz Baysal'ın kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Deniz Baysal'ın yaşını, kariyerini ve özel yaşantısını merak eden hayranları, güzel oyuncu hakkında merak ettikleri soruları internette araştırıyor. Peki, Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal kaç yaşında ve nereli?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Deniz Baysal, zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası gündem olmaya devam ediyor. Deniz Baysal hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Deniz Baysal'ın kim olduğunu sorguluyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları'nın "Hazan Çamkıran"ı Deniz Baysal hakkında merak edilen her şey...
DENİZ BAYSAL KİMDİR?
1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde devam eden Deniz Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.
Uzun süre çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Deniz Baysal, 2011 yılında "Derin Sular" ile birlikte dizi sektörüne adım atmış oldu. “Aşk Ekmek Hayaller” adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başlayan güzel oyuncu Bitmeyen Şarkı, Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı.
2014 yıllında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu "Beyaz Yalan" adlı dizide, birbirine sadece yüz olarak benzeyen karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırdı. Deniz Baysal son olarak Star TV ekranlarından yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide Nazan Kesal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerle birlikte başrolde yer almaktadır.
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