Dengi Dengine dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?

Dengine Dengine dizisinin oyuncu kadrosunda deneyimli genç isimler yer alıyor. Bayram dizisi olarak ekranlara gelecek olan Dengi Dengine’nin oyuncu kadrosunda Bora Akkaş, Su Kutlu, Baran Can Eraslan, Murat Kekilli ve usta oyuncu Altan Erkekli yer alıyor.



Dengi Dengine’nin konusu



Arkadaşları Toprak’ı elim bir trafik kazasında kaybeden Mert, Gökçe ve Bora; bir rock festivalinde sahneye çıkmak isteyen Toprak’ın en büyük hayalini gerçekleştirmek için babası Seyfi ile beraber çalışmaya başlarlar. Ancak bu uğurda para kazanmaları ve çekecekleri kliple festivale kabul edilmeleri gerekmektedir. İş arama serüvenleri tuhaf bir rektör olan Niyazi’nin odasında son bulur. Niyazi’nin teklifiyle mahalle muhtarının yanına gider ve kendilerini bir anda ramazan davulcusu olarak bulurlar.



Dengi Dengine’nin kadrosu



Bora Akkaş -MERT



Rock grubunun üyelerinden biri olan Mert, zengin aile çocuğudur. 20’li yaşlarında, ağzını yayarak konuşan bir gençtir. Punk müziği yapmanın etik kurallarını bir türlü anlayamamıştır. Kendi dünyasında bu kuralları “fakirlik” olarak adlandırır. Bu sebeple de grubun bir nevi lideri olan Gökçe, kendisini grupta istemez. Giydiği kıyafetleriyle ve imajıyla tam bir düşük profildir. Bunun yanı sıra yaptığı sakarlıklar gruptakiler tarafından artık tuhaf karşılanmamaya başlanmış ve onun bir karakteristik özelliği olarak kabul görmüştür.

Mert ayrıca mahalledeki Özel Cihangir Üniversitesi’nde okumaktadır. Üyesi olduğu Top-Rock Grubu’nun bir festivalde sahne alma hayali vardır. Gruptaki herkes iş aramaya koyulmuştur. Aranan iş hiç beklemedikleri kişi tarafından bulunur. O kişi Mert’tir. Mahallenin muhtarı, üniversitenin rektörü olan Niyazi’den davulcu bulmasını ister. Niyazi’nin aklına Mert gelir. Çünkü o, grubun davulcusudur. Ama bu iş ne grubun ne de onun beklediği bir iş değildir. Ramazan dolayısıyla davulcu arayan mahalle muhtarıyla bu konuda anlaşan Mert arkadaşlarını da mahalleye getirir. Grup bu işi hayallerini gerçekleştirmek için yapmak durumunda kalacaktır.



Su Kutlu-GÖKÇE



Gökçe grubun lideri konumundadır. Rock müziği yapmanın felsefi bir alt yapısı olduğuna inanır. Grubu bir arada tutmaya çalışır. Odaklandığı tek şey festivale katılmak için hazırlamaları gereken klibe para bulmaktır. Yaptıkları müziğin bir ruhu olduğuna, hayattaki her şeyi kabul etmemeleri gerektiğine inanır. Ramazan davulculuğu işine başta karşı olsa da sonradan kabul etmek durumunda kalacaktır. Gökçe de 20’li yaşlarındadır. Simsiyah giyinir ve vücudunun farklı yerlerinde dövme vardır.

Mert’in zengin bir aileden gelmesi ve gruba tam olarak adapte olamaması Gökçe’yi sinirlendirir. Yer yer ondan kurtulmak istediği de olacaktır. Ama ortak paydaları olan festivale katılma hayali uğruna her şeye katlanmak zorundadır. Mahalleli ile en büyük çatışmayı Gökçe yaşayacaktır. Ama sonunda en büyük dönüşüm de Gökçe’nin dönüşümü olur. Mahalleliye olan önyargısı, onları tanıdıkça ortadan kalkacaktır.



Baran Can Eraslan- CENK



Cenk grubun suya sabuna dokunmaz kişisidir. Herkesle arasını iyi tutmaya çalışır. Punk müziği yapmanın ahlaki kurallarına inanır ancak Gökçe kadar katı değildir. Gökçe’yi herhangi bir meselede ikna etmeyi başarır. İnsanların dilinden anlar ve herkese ona göre davranır. Gökçe’ye gelişen olaylar karşısında her seferinde “önyargılı” olmaması gerektiğini söyler. Giyimi kuşamı gruptakilerle aynıdır. Mert’le yaşıttır. Küpe takmaktadır ve boynunda bir dövmesi vardır.

Cenk, Gökçe’nin çok gergin olduğu durumlarda araya girerek durumu kurtarmaya çalışır. Mahalleli ile aralarında yanlış anlaşılma olduğunda hemen öne atılır ve bu yanlış anlaşılmaları çözmeye çalışır. Grubun lideri Gökçe olsa da Cenk’in sağduyusu onları bir arada tutmaktadır. Onun için Ramazan davulculuğu yapmak hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bir araçtır. O buna hiç takılmaz. Sadece işini yapar.



Murat Kekilli-SEYFİ



50 yaşlarında olan Seyfi grubun en yaşlısıdır. Elim bir trafik kazası sonucunda oğlunu kaybetmiştir. Aynı kazada işitme yetisi de büyük bir ölçüde yok olmuştur. Oğlu Toprak’ın yerine gruba katılmasındaki tek motivasyonu; grubun bir festivalde sahne alma çabasıdır. Çünkü bu hayal oğlu Toprak’ın hayalidir. Seyfi sıradan bir Anadolu insanıdır. Gruba katıldıktan sonra adaptasyon sürecine girmiştir ve kendi dünyasındaki “Punkcı” tipolojisine evirilmeye çalışmaktadır. Gruba ve onların hayat tarzına bakışı, bir Anadolu insanınınkiyle tıpatıp aynıdır.

Seyfi, kulağı çok az duyduğu için gruptakilere zaman zaman problem çıkarır. Birlikte şarkı söylerlerken sesi herkesten yüksek çıkar ve gruptakileri demoralize eder. Seyfi, gruba adaptasyon sağlamak için saçını uzatmış ve simsiyah giymeye başlamıştır. Bu durumla barışık olmaması onu kendi içinde zor duruma düşürür. İş grubun hayali olan festivalde sahne alma konusuna gelince, kendine her şeye hazır hissedecektir.