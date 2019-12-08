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Televizyon
08.12.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Demet Özdemir'den Can Yaman'a: Benimle ilgili konuşma

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Demet Özdemir'den Can Yaman'a: Benimle ilgili konuşma

“Erkenci Kuş” dizisindeki partneri Can Yaman’ın “Demet’le 20’nci bölümde sevgili olduk. Aramızdaki çekim tavandı” sözleri, Demet Özdemir’i rahatsız etti.

Ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını gönderdi.

Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...Yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefinde olan Can Yaman geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'da bir televizyon programına konuk oldu.Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabıyla şoke etti.youtube.com/formulatvcom
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