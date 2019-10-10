Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol “Evim” dizisinde buluşuyor
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, İstanbullu Gelin’in eser sahibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanında yer alan yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek hazırlanan “Evim” projesinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrol oynayacak.
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan, “Evim” dizisinin senaryosunu Eylem Canpolat kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
Dizi TV8'de yayınlanacak.
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