Demet Özdemir ve Can Yaman "Favori çift" seçildiler
KizlarSoruyor.com’un hazırladığı, “Yaz Sezonu Dizilerinin Favori Çifti” anketinin sonuçları belli oldu.
Binlerce kişi tarafından oylanan ankette, oyların yüzde 60’ını ‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman aldı. Açık ara anketi birinci tamamlayan ikiliyi, ‘Meleklerin Aşkı’ dizisinde rol alan Gülper Özdemir ve Berkay Hardal, yüzde 17 oy oranıyla ikinci olarak takip ederken, ‘Darısı Başımıza’nın sevilen çifti Elif Doğan ve Ozan Dolunay yüzde 14 oyla üçüncü oldu.
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