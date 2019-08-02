Deliormanlı filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Deliormanlı filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Deliormanlı, boksu bırakan ancak annesinin tedavi masrafları için yeniden ringlere çıkmaya karar veren genç bir adamın hayatını anlatıyor. Peki, Deliormanlı filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Deliormanlı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği 2016 yapımı Türk filmidir. Film, 1 Nisan 2016 tarihinde vizyona girmişti. Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı boksör 'Savaş Türkyılmaz' karakteri ile Birce Akalay'ın canlandırdığı gazeteci 'Hülya Yiğit'in aşk hikayesini anlatan filmin baş rollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun paylaşmıştır.
Filmin yönetmeni Murat Şeker,Deliormanlı ile ilgili şöyle konuşmuştu: "Bir boksörün hayatından bir kesitin beyazperdeye yansıyacağı filmimizde aksiyon dışında aşk ve tutku da var. Ancak bu aşkın en büyük sürprizlerinden biri de ihanet! Gerçek aşk mı, yoksa ihanet dolu sahte bir yakınlaşma mı hep birlikte göreceğiz."
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