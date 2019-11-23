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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Deliha filminin oyuncuları kimler? İşte Deliha'nın konusu ve oyuncu kadrosu

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Deliha filminin oyuncuları kimler? İşte Deliha'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Komedi türünde yer alan ve Gupse Özay'ın başrolünde yer alıp aynı zamanda senaryosunu üstlendiği Deliha filmi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bir karakter komedisi olan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül oturuyor. Peki, Deliha filminin oyuncuları kimler? Deliha nerede çekildi? İşte, Deliha'nın konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler.

2014 yılında vizyona giren Deliha, televizyonda bir kez daha seyirci ile buluşuyor. Filmde küçük bir mahallede yaşayan temiz kalpli Zeliha'nın hayatının aşkını anlatırken yaşadığı maceralar eğlenceli bir şekilde ele alınıyor. Deliha filmi çekildiği yer ile de izleyenlere görsel zenginlik sunuyor. İşte, Deliha filmi ile ilgili merak edilenler.

DELİHA'NIN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay’In Deliha’yı canlandırdığı filmde yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Cemil karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan eşlik ediyor.

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha’nın çekimleri İstanbul’un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

FİLMİN KONUSU NE?

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

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