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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.02.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Deliha filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Deliha filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Deliha filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Deliha filmi 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girmişti. Bir karakter komedisi olan filmin başrolüne Gupse Özay hayat vermişti. Peki, Deliha filminin oyuncu kadrosunda başka kimler var?

2014 yapımı komedi türündeki Deliha filmi tvseverlerle buluşuyor. Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay’In Deliha’yı canlandırdığı filmde yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Cemil karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan eşlik ediyor.

Deliha nerede çekildi?

Deliha’nın çekimleri İstanbul’un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

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