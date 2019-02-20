Deliha filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Deliha filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Deliha filmi 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona girmişti. Bir karakter komedisi olan filmin başrolüne Gupse Özay hayat vermişti. Peki, Deliha filminin oyuncu kadrosunda başka kimler var?
2014 yapımı komedi türündeki Deliha filmi tvseverlerle buluşuyor. Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay’In Deliha’yı canlandırdığı filmde yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Cemil karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan eşlik ediyor.
Deliha nerede çekildi?
Deliha’nın çekimleri İstanbul’un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.
KONUSU
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
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