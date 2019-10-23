Deliha 2 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Deliha 2 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Gupse Özay'ün başrolünde yer aldığı aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Deliha’nın ikinci filmi 11 Ocak 2018'te vizyona girmişti. Peki, Deliha 2 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Bir karakter komedisi olan Deliha filminin devamı televizyon kanallarının sinema kuşağında yer almaya devam ediyor. İlkinde Gupse Özay ve Barış Arduç’u bir araya getiren filmin devamında başka bir yakışıklı var. Deliha bu kez çalıştığı restoranın yakışıklı şefi Can’la sıra dışı maceralar yaşıyor. Başrol Deliha’yı canlandıran Gupse Özay’a bu kez Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Ersin Eden, Hülya Duyar, Aksen Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er, Şeyma Gökşenli eşlik ediyor.
DELİHA KONUSU
Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha’nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?"
DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deliha 2 filminin çekimleri, usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde gerçekleşti.
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