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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.10.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Deliha 2 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

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Deliha 2 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Deliha 2 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Gupse Özay'ün başrolünde yer aldığı aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Deliha’nın ikinci filmi 11 Ocak 2018'te vizyona girmişti. Peki, Deliha 2 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Bir karakter komedisi olan Deliha filminin devamı televizyon kanallarının sinema kuşağında yer almaya devam ediyor. İlkinde Gupse Özay ve Barış Arduç’u bir araya getiren filmin devamında başka bir yakışıklı var. Deliha bu kez çalıştığı restoranın yakışıklı şefi Can’la sıra dışı maceralar yaşıyor. Başrol Deliha’yı canlandıran Gupse Özay’a bu kez Eda Ece, Ali Çelik, Derya Alabora, Ersin Eden, Hülya Duyar, Aksen Bonfil, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er, Şeyma Gökşenli eşlik ediyor.

DELİHA KONUSU

Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha’nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?"

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde gerçekleşti.

 

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