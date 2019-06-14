Dedemin Fişi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Dedemin Fişi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini bir araya getiren Dedemin Fişi 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, Dedemin Fişi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.
BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.
DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ
Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu'ya bağlı olan Mudurnu ilçesinde yapıldı.
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