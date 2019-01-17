Dedemin Fişi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Dedemin Fişi filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılan Dedemin Fişi, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, ekran başındakileri kahkahaya boğacak olan Dedemin Fişi filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği, hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan Dedemin Fişi’nin oyuncu kadrosu ise Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin’den oluşuyor.
DEDEMİN FİŞİ KARAKTERLERİ
Alper Kul (Hicri): Zamanında albüm çıkarmayı hedeflemiş ancak kardeşi taş koyunca çıkaramamış. Ailesine küsüp Mersin’e gitmiş, orada Üzerlik’le evlenmiş. Bir de Muhteşem adında, problemli bir oğlu var. Hicri de diğer kardeşleri gibi miras alabilmek için babasının ölmesini bekliyor.
Özlem Tokaslan (Üzerlik): Üzerlik, garip konuşan enteresan bir kadın. Bakışları ve duruşu donuk, sevinme, üzülme gibi tepkileri yok.
Özgün Aydın (Muhteşem): Özgüveni tavan! Sürekli aksiyon yaratan, olay çıkaran biri.
Uğur Bilgin (Remzi): Beraber Almanya’ya gitmek istediği karısına çok aşık. Kılıbık biri.
Özge Borak (Süslü Gelin): Ailenin sürekli takıp takıştıran, süslü gelini. Almanya sevdalısı. Sürekli dedikodu yapıyor, her şeye bir kulp bulma çabası içerisinde.
İrem Sak (Kader): Arif’in eşi Kader’i oynuyor. Mutfaktan çıkmayan, sıradan bir köy kadını Miras kavgasındaki en pasif karakter.
Onur Buldu (Arif): Eşine çok âşık bir adam Arif. Ondan çok etkileniyor.
Erdem Yener (Bora): Aile reisi Salih Çirçi’nin yeğenini oynuyor. Bora, miras peşine düşmüş amcaları ve halası gibi paragöz değil.
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