Dedemden hatıra
Hülya Koçyiğit, TRT 2’deki “Film Gibi Hayatlar” programında Orhan Gencebay’ı ağırladı.
Gencebay’ın dilinden düşürmediği ‘Berhudar ol’ deyiminin sırrı da programda ortaya çıktı. Gencebay “Dedem, küçükken bana hep ‘Berhudar ol Orhan” derdi. Anlamını sonradan öğrendim. İki kelimeden oluşuyormuş ‘ber’ ve ‘Hüda’. Farsça iki kelime, ‘ber’ üstünde yanında demek, ‘Hüda’ Allah demek. Allah seninle olsun, Allah’a emanet ol anlamına geliyormuş, muhteşem bir deyim” dedi.
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