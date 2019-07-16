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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Dark 3.sezon ne zaman başlıyor? Dikkat çeken paylaşım

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Dark 3.sezon ne zaman başlıyor? Dikkat çeken paylaşım

Alman yapımı dizi Dark 3. sezonu ile merak konusu olmaya başladı. İlk sezonu dikkat çeken dizi, geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkmış ve eleştirilerle birlikte beğeni toplamıştı. İzlerken ciddi manada zihin çalkalanmasıyla karşı karşıya bırakan Dark dizisinin üçüncü sezonu ise gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Dark dizisinin 3. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Dark 3. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. İlk iki sezonunda Jonas ve Mikkel bilmecesiyle karşı karşıya kalan izleyiciler, yeni sezonda Martha ve Jonas'ın ağırlıklı olacağı bölümleri ile karşı karşıya kalabilir. Peki, Dark 3. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Dark dizisinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler

DARK 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Aralık 2017 tarihinde izleyici karşısına çıkan Dark dizisi, 2019 haziran ayında 2. sezonu ile devam etmişti. Dizinin 3. sezonu için çekimlere başlandığını paylaştığı fotoğraflar ile vurgulayan yapım ekibi, yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, Dark dizisinin yeni sezonunun bir aksilik olmaması halinde 2020 yılının başlarında yayınlanması öngörülüyor.

 

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