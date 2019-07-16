Dark 3.sezon ne zaman başlıyor? Dikkat çeken paylaşım
Alman yapımı dizi Dark 3. sezonu ile merak konusu olmaya başladı. İlk sezonu dikkat çeken dizi, geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkmış ve eleştirilerle birlikte beğeni toplamıştı. İzlerken ciddi manada zihin çalkalanmasıyla karşı karşıya bırakan Dark dizisinin üçüncü sezonu ise gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Dark dizisinin 3. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Dark 3. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. İlk iki sezonunda Jonas ve Mikkel bilmecesiyle karşı karşıya kalan izleyiciler, yeni sezonda Martha ve Jonas'ın ağırlıklı olacağı bölümleri ile karşı karşıya kalabilir. Peki, Dark 3. sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Dark dizisinin yeni sezonu hakkında bazı bilgiler
DARK 3. SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Aralık 2017 tarihinde izleyici karşısına çıkan Dark dizisi, 2019 haziran ayında 2. sezonu ile devam etmişti. Dizinin 3. sezonu için çekimlere başlandığını paylaştığı fotoğraflar ile vurgulayan yapım ekibi, yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, Dark dizisinin yeni sezonunun bir aksilik olmaması halinde 2020 yılının başlarında yayınlanması öngörülüyor.
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