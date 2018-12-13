Dark 2. sezon ne zaman başlayacak?
Almanya'nın Winden isimli kasabasında yaşanan gizemli olayları konu edinen Dark, 2. sezonu ile merak konusu oldu. Çekimleri 2017 yılında tamamlanan ve 1 Aralık 2017 tarihinde yayına giren Dark, 10 bölümlük ilk sezonunun ardından 2. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, online yayın platformu üzerinden yayınlanan Dark dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, ilk sezonu heyecan dolu biten Dark dizisinin 2. sezonu hakkında bazı bilgiler
Michael (Mikkel) Kahnwald isimli karakterin intiharıyla başlayan Dark dizisi, 10 bölümlük ilk sezonunu 2017 yılında tamamlamıştı. 33 yıllık zaman dilimi içerisinde geçmiş ve gelecekte yolculuk imkanının mümkün olduğu solucan deliği isimli bir tünelle birlikte gelişen olaylar, en sonunda geleceğin değişmesine neden olmuştur. Peki, ilk sezonu heyecan dolu tamamlanan Dark dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Dark 2. sezonu hakkında bazı bilgiler
DARK 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başrollerinde, Louis Hofmann, Sebastian Rudolph, Maja Schöne, Angela Winkler, Oliver Masucci, Hermann Beyer gibi oyuncuların yer aldığı Dark dizisinde, Louis Hoffmann dışında yeni sezonda hangi oyuncuların rol alacağı açıklanmadı.
Çekimlerine 2018 Temmuz aylarında başlanacağı açıklanan Dark dizisinin, 2019 yılının ilk ayları itibariyle yeni bölümleriyle izleyicilerin erişimine açılacağı öngörülmektedir.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.
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