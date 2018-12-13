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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
13.12.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Dark 2. sezon ne zaman başlayacak?

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Dark 2. sezon ne zaman başlayacak?

Almanya'nın Winden isimli kasabasında yaşanan gizemli olayları konu edinen Dark, 2. sezonu ile merak konusu oldu. Çekimleri 2017 yılında tamamlanan ve 1 Aralık 2017 tarihinde yayına giren Dark, 10 bölümlük ilk sezonunun ardından 2. sezon hazırlıklarına başladı. Peki, online yayın platformu üzerinden yayınlanan Dark dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, ilk sezonu heyecan dolu biten Dark dizisinin 2. sezonu hakkında bazı bilgiler

Michael (Mikkel) Kahnwald isimli karakterin intiharıyla başlayan Dark dizisi, 10 bölümlük ilk sezonunu 2017 yılında tamamlamıştı. 33 yıllık zaman dilimi içerisinde geçmiş ve gelecekte yolculuk imkanının mümkün olduğu solucan deliği isimli bir tünelle birlikte gelişen olaylar, en sonunda geleceğin değişmesine neden olmuştur. Peki, ilk sezonu heyecan dolu tamamlanan Dark dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte, Dark 2. sezonu hakkında bazı bilgiler

DARK 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde, Louis Hofmann, Sebastian Rudolph, Maja Schöne, Angela Winkler, Oliver Masucci, Hermann Beyer gibi oyuncuların yer aldığı Dark dizisinde, Louis Hoffmann dışında yeni sezonda hangi oyuncuların rol alacağı açıklanmadı.

Çekimlerine 2018 Temmuz aylarında başlanacağı açıklanan Dark dizisinin, 2019 yılının ilk ayları itibariyle yeni bölümleriyle izleyicilerin erişimine açılacağı öngörülmektedir.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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