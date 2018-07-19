Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

"Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?
Ekranların yeni dizilerinden “Darısı Başımıza” şimdiden izleyicilerin dikkatini çekti. Başrollerinde Sevinç Erbulak, İbrahim Kendirci, Elif Doğan ve Ozan Dolunay gibi isimlerin olduğu dizinin stilini mercek altına aldık.
Show TV’nin yeni başlayan dizisi “Darısı Başımıza” 3’üncü bölümüyle özellikle sosyal medyada ilgi gördü.
Dizide esas kız Öykü (Elif Doğan) karşımıza abartısız ve rahat kombinlerle çıkıyor. Öykü’nün bu sahnedeki kırmızı çizgili beyaz elbisesi Mango, fiyatı 240 TL.
Anlaşılan o ki, Öykü’nün yazlık elbiseleri bu yaza yön verecek. Bu sahnedeki siyah uzun elbise Forever New imzalı, fiyatı 539,90 TL.
Öykü’nün bir diğer siyah elbisesi, özellikle sırt detayıyla ilgiyi hak ediyor. Bu elbise Mango, 241 TL. Kolyesi ise Urban Queen, 60 TL
Öykü, bara gittiği sahnede çizgili, nar çiçeği bir kombin giydi. Bu kombin Zara’ya ait. Üst, 193 TL, alt ise 241 TL.
Aynı sahnede öykü Lium Design imzalı küpeler taktı, fiyatı 230 TL.
Rüya’yı canlandıran Açelya Topaloğlu’nun seçimleri biraz daha gösterişli. Bu sahnede Rüya’nın giydiği desenli elbise Love My Body, fiyatı 199,90 TL.
Rüya’nın bar sahnesindeki askılı desenli elbisesi ise BSL Fashion, fiyatı 129,99 TL.
Nergis Kumbasar’ın canlandırdığı Canan karakteri ise oldukça hırslı bir iş kadını… Canan’ın bu sahnedeki elbisesi Çiğdem Akın imzalı.
Canan’ın oldukça şık bordo elbisesi ise Bprive.
Dizinin esas oğlanı Ozan ise (Ozan Dolunay) Ramsey’in siyah kaplanlı tişörtüyle fark yarattı. Bu tişört 69,50 TL.
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