Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri"Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?
GeriTelevizyon "Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
19.07.2018 - 17:25, Son Güncelleme:

"Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?

Ekranların yeni dizilerinden “Darısı Başımıza” şimdiden izleyicilerin dikkatini çekti. Başrollerinde Sevinç Erbulak, İbrahim Kendirci, Elif Doğan ve Ozan Dolunay gibi isimlerin olduğu dizinin stilini mercek altına aldık.

Show TV’nin yeni başlayan dizisi “Darısı Başımıza” 3’üncü bölümüyle özellikle sosyal medyada ilgi gördü.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Dizide esas kız Öykü (Elif Doğan) karşımıza abartısız ve rahat kombinlerle çıkıyor. Öykü’nün bu sahnedeki kırmızı çizgili beyaz elbisesi Mango, fiyatı 240 TL.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Anlaşılan o ki, Öykü’nün yazlık elbiseleri bu yaza yön verecek. Bu sahnedeki siyah uzun elbise Forever New imzalı, fiyatı 539,90 TL.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Öykü’nün bir diğer siyah elbisesi, özellikle sırt detayıyla ilgiyi hak ediyor. Bu elbise Mango, 241  TL. Kolyesi ise Urban Queen, 60 TL

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Öykü, bara gittiği sahnede çizgili, nar çiçeği bir kombin giydi. Bu kombin Zara’ya ait. Üst, 193 TL, alt ise 241 TL.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

Aynı sahnede öykü Lium Design imzalı küpeler taktı, fiyatı 230 TL.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Rüya’yı canlandıran Açelya Topaloğlu’nun seçimleri biraz daha gösterişli. Bu sahnede Rüya’nın giydiği desenli elbise Love My Body, fiyatı 199,90 TL.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Rüya’nın bar sahnesindeki askılı desenli elbisesi ise BSL Fashion, fiyatı 129,99 TL.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Nergis Kumbasar’ın canlandırdığı Canan karakteri ise oldukça hırslı bir iş kadını… Canan’ın bu sahnedeki elbisesi Çiğdem Akın imzalı.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Canan’ın oldukça şık bordo elbisesi ise Bprive.

Darısı Başımızada bu hafta kim ne giydi

 

Dizinin esas oğlanı Ozan ise (Ozan Dolunay) Ramsey’in siyah kaplanlı tişörtüyle fark yarattı. Bu tişört 69,50 TL.

 

Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre… 

Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.

 

Android : http://knld.co/ekranda-a 
IOS : http://knld.co/ekranda-ios

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

"Darısı Başımıza"da bu hafta kim ne giydi?

Festival bitti hoş sedası kaldı

‘Sosyal medyanın en sempatik çifti’ seçildiler