Darısı Başımıza 4. bölüm fragmanında Zerrin'den büyük tepki!
Darısı Başımıza dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Öykü’nün, Cem’le ayrıldığını ailesine açıkladığı tanıtımda Zerrin, Öykü’ye tepki gösteriyor. Öykü ve Ozan arasında tansiyon giderek yükselirken Zerrin, Öykü’nün Cem’le evlenmek istememesini kabullenemiyor. Öykü’yü sorularıyla sıkıştıran Zerrin, “Cem’den de saklamışsın ama anlamış çocuk. Senin onu neden terk ettiğini işte!” sözleriyle Öykü’yü heyecanlandırıyor. İşte, Darısı Başımıza dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Darısı Başımıza dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Öykü ve Cem’in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. İşte, Darısı Başımıza dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Öykü ve Cem’in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter’den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü’ye bir sürpriz hazırlarlar. Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü’nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem’in bu hareketi Öykü’yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?
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