Darısı Başımıza 3. bölüm fragmanında Öykü, Ozan'ın peşinden koşuyor
Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza’nın üçüncü bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ozan’ın Cem’e bir şey söylemediğini öğrenen Öykü, konuşmak için Ozan’ın peşinden koşuyor. Öykü’nün Ozan’ın tepkisiyle karşılaşıp özür dilediği tanıtımda ikilinin arasında neler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Darısı Başımıza dizisinin 3. bölüm fragmanı.
Zerrin’in babasının defterini Canan’dan istediği tanıtımda Rüya, Öykü’nün ilişkisini kurtarmak için yanlışlıkla Cem’i sakatlıyor. Ozan’ın Öykü’ye “Sen bana rağmen Cem’le evlenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?” demesiyle Öykü’nün kararlılığı görülüyor. Cem beklemediği bir anda Öykü’nün yanına gelmesiyle büyük bir telaşa kapılıyor. Öykü’nün aldatıldığını öğrenip öğrenemeyeceği merakla bekleniyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Öykü ve Ozan arasında ki tansiyon git gide yükselirken, Cem hasta yatağında eğlence peşindedir.
Ozan’ın ağır sözleriyle sarsılan Öykü, kendini inat uğruna Cem’le nişanı hızlandırırken bulur. Öte yandan kardeşinin İzmir’de tanıştığı adamın Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak için harekete geçer. Ancak Rüya’nın ilk koruma denemesi ufak bir kazayla sonuçlanacaktır.
Kızının mutluluğu için Canan’a tahammül etmek zorunda kalan Zerrin’in, Canan’ın bir kez daha onun baba yadigârı hikâyesini çalmasıyla sabrı taşar. Ancak Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdir…
Cem’in ayağını burkmasıyla, Tekinsoy konağı bir kez daha hareketlenir. Öykü ve Ozan arasında ki tansiyon git gide yükselirken, Cem hasta yatağında eğlence peşindedir. Artık herkes köşeye sıkışmıştır…
Bu esnada birbirinden sürekli kaçmaya çalışan Öykü ve Ozan, her fırsatta bir araya gelmek zorunda kalır. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verir. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine gider.
Herkesin darmadağın olmasından korkan Öykü, Ozan’ı durdurabilecek midir?
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