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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Darısı Başımıza 3. bölüm fragmanında Öykü, Ozan'ın peşinden koşuyor

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Darısı Başımıza 3. bölüm fragmanında Öykü, Ozan'ın peşinden koşuyor

Show TV'nin yeni dizisi Darısı Başımıza’nın üçüncü bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ozan’ın Cem’e bir şey söylemediğini öğrenen Öykü, konuşmak için Ozan’ın peşinden koşuyor. Öykü’nün Ozan’ın tepkisiyle karşılaşıp özür dilediği tanıtımda ikilinin arasında neler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Darısı Başımıza dizisinin 3. bölüm fragmanı.

Zerrin’in babasının defterini Canan’dan istediği tanıtımda Rüya, Öykü’nün ilişkisini kurtarmak için yanlışlıkla Cem’i sakatlıyor. Ozan’ın Öykü’ye “Sen bana rağmen Cem’le evlenebileceğini gerçekten düşünüyor musun?” demesiyle Öykü’nün kararlılığı görülüyor. Cem beklemediği bir anda Öykü’nün yanına gelmesiyle büyük bir telaşa kapılıyor. Öykü’nün aldatıldığını öğrenip öğrenemeyeceği merakla bekleniyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öykü ve Ozan arasında ki tansiyon git gide yükselirken, Cem hasta yatağında eğlence peşindedir.

Ozan’ın ağır sözleriyle sarsılan Öykü, kendini inat uğruna Cem’le nişanı hızlandırırken bulur. Öte yandan kardeşinin İzmir’de tanıştığı adamın Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak için harekete geçer. Ancak Rüya’nın ilk koruma denemesi ufak bir kazayla sonuçlanacaktır.

Kızının mutluluğu için Canan’a tahammül etmek zorunda kalan Zerrin’in, Canan’ın bir kez daha onun baba yadigârı hikâyesini çalmasıyla sabrı taşar. Ancak Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdir…

Cem’in ayağını burkmasıyla, Tekinsoy konağı bir kez daha hareketlenir. Öykü ve Ozan arasında ki tansiyon git gide yükselirken, Cem hasta yatağında eğlence peşindedir. Artık herkes köşeye sıkışmıştır…

Bu esnada birbirinden sürekli kaçmaya çalışan Öykü ve Ozan, her fırsatta bir araya gelmek zorunda kalır. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verir. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine gider.

Herkesin darmadağın olmasından korkan Öykü, Ozan’ı durdurabilecek midir?

 

 

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