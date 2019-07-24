Dargın Kuzenler filminin oyuncuları kimler?
Dargın kuzenler beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM Mutfak ekibinden tanınan simaların yer aldığı Dargın Kuzenler filmi 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, Dargın Kuzenler filminin oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var?
Dargın kuzenler filmi TV kanallarının sinema kuşağında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Çağrı Burak’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Yeşim Ceren Bozoğlu, Olgu Baran Kubilay yer alıyor.
KONUSU
Yıllardır birbirlerine dargın olan dört kuzen Seyfettin, Şinasi, Habibe ve Rüknettin ölüm döşeğindeki dedelerinin isteği üzerine yıllar sonra toplanırlar. Fakat asıl niyetleri dedelerinin yıllardır namını duydukları definesini bulmaktır. Ölüm döşeğindeki dedeleri onlara definenin yerini gösteren bir harita verir. Dedeleri ölünce kuzenler çareyi haritayı dörte bölmekte bulur ve artık birlikte adım atarlar. Ne yazık ki definenin kasabaya yakın bir hapishanenin içinde olduğunu öğrenirler.
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