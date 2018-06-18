Damla ve Turabi Survivor'da neden yok? İşte sağlık durumları
Damla ve Turabi Survivor'da neden yok sorusu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Survivor'ın iki güçlü yarışmacısı olan Turabi ve Damla için Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklama da Turabi ve Damla'nın son durumuna doktor Metin Kuş'un karar vereceğini söylemişti. Talihsiz sakatlık yaşayan yarışmacıların son durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.
Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir sakatlık yaşayan ve son dokunulmazlık oyununa katılamayan Turabi'nin durumu, Survivor'un doktoru Metin Kuş'un yapacağı değerlendirme sonucu belli olacak. Acun Ilıcalı, ikilinin akıbeti için doktordan gelecek raporun beklendiğini dile getirdi.
Survivor'da talihsiz bir sakatlık yaşayan diğer isim de Damla Can oldu. Survivor'da geçtiğimiz günlerde oynanan oyunda sakatlanan ve bileği burkulan Damla birkaç gündür doktor kontrolünde tedavisini sürdürüyordu. Bu süreçte ödül oyunlarında oynayamayan ve doktor kontrolünde tedavisi devam ettiği için oyunlarda benchte takım arkadaşlarının da yanında yer alamayan Damla'nın durumu da çok kritik. Damla ada konseyinde yaptığı konuşmada emeklerinin boşa gittiğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
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