Damla Sönmez Çukur dizisinin kadrosuna katılıyor.. Damla Sönmez kimdir?
Çukur dizisinin 3. sezonunun başlamasına az bir süre çekimlerin başladığını sosyal medya hesabından duyuran başrol oyuncusu Aras Bulut İyemli'nin paylaşımının ardından diziye bir oyuncunun dahil olduğu sızan ilk haberler arasında yerini alıyor. Peki Çukur dizisine yeni sezonda katılacak olan Damla Sönmez kimdir, hangi rol ile ekran karşısına çıkacak? İşte detaylar..
Çukur dizisinin yeni sezonu beklenirken, dizinin oyuncu kadrosuna bir ismin dahil olduğu gelen ilk haberler arasındaki yerini aldı. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl vizyona giren Sibel filmindeki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplamıştı.
Diziye katılan Damla Sönmez'in Baykal karakterinin kızı Efsun olarak rol alacağı gelen ilk bilgiler arasında
Damla Sönmez kimdir?
Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi.Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.
2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.
2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.
Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.
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