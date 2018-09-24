Damla Özdemir kimdir kaç yaşında?
Damla Özdemir, Miss Turkey 2018 finalistleri arasında yer alıyor. 226 aday arasından ilk 20'ye girmeyi başaran Damla Özdemir, 24 Eylül akşamı jüri önünde boy gösterdi. Buradan alacağı derece ile Türkiye'yi dünyada temsil etme şansına erişecek olan Damla Özdemir, birçok izleyicinin merak ettiği isim oldu. İşte, o isim hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar
Damla Özdemir, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme Bölümü 3. sınıfında eğitimini sürdüren Damla Özdemir, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.
MİSS TURKEY 2018 NEDİR?
Miss Turkey Org. 1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. "Miss Turkey" yarışması dereceye giren dört güzelini, ülkesini temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara göndermektedir.
Miss Turkey Organisation, Türk insanının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatmak amacını taşır.
Biz günümüz kadınının hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Miss Turkey tecrübesini yaşayan kızlarımız, bu karakteristik özellikleri, günlük hayatlarına taşımışlardır.
Dünya Güzeli seçilerek tarihe bir not düşenlerden bizimle paylaştığı tecrübeyi, başka profesyonel kariyerlere taşıyanlara kadar tüm "Miss Turkey" finalistleri günümüz Türk kadınının en değerli örneklerindendir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle