Damla Ersubaşı kimdir kaç yaşındadır? Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın hayatı
Bir dönem popüler olan Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, son günlerde magazin haberleri ile gündeme geldi. Eşi Mustafa Can Keser tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Damla Ersubaşı'nın hayatını öğrenmek isteyenler "Damla Ersubaşı kimdir kaç yaşındadır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın hayatı ve biyografisi.
Henüz 6 yaşındayken Yılan Hikayesi dizisi ile televizyon hayatına giriş yapan Damla Ersubaşı, sosyal medya ve internette konuşulmaya başlandı. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. İşte, Damla Ersubaşı'nın hayatı ile ilgili merak edilen bilgiler.
DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.
Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.
2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.
Mustafa Can Keser Ortaköy’de bulunan bir gece kulübü’nün CEO’su olarak iş hayatını sürdürüyor.
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