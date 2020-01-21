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Televizyon
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Seher'e yakalanıyorlar!

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Seher'e yakalanıyorlar!

Zalim İstanbul 27. Bölümde Seher, Damla'yı oğlu Civan'ı öperken görüyor!

Damla ve Civan köşkten çıkmaya hazırlanırlarken Seher görmemesi gereken bir şey görür. Damla, Civan'ı yanağından öper. Seher bu manzara karşısında şoke olur; çünkü Civan'ı, bu ilişki konusunda önceden uyarmıştı. Acı çekeceğini gayet iyi bildiği bu ilişkiye başından karşı olduğunu ona defalarca anlatmıştı. Şimdi görüyor ki oğlu kendisini dinlemeyerek ilişkisini gizli gizli yürütmüş. Hemen olaya el atarak Damla'yı bu konu karşısında uyarır. Ona konumlarını hatırlatarak Civan'dan uzak durmasını nasihatler. Damla, iki arada bir derede kalır. Bir tarafta aşkı, diğer tarafta Seher'in söylediği doğrular..

 

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