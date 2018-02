Survivor Damla Can kimdir? 'Her şeyimle kendim oldum..'

Damla Can, Survivor 2018’in All-Star kadrosuna dahil oldu. Daha önce 2016 sezonunda yarışan ve başarılı performansıyla uzun sürede ada yaşamını sürdürmeyi başaran Damla Can’ın özel yaşamı merak konusu oldu. Peki All Star sezonunda performansı merakla beklenen Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

Sporcu kimliğini Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seren Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgileniyor. Bu yıla dair iddiasını “Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.” sloganıyla ortaya koyan hırslı All-Star yarışmacısı, 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

Pek çok Survivor yarışmacısı gibi Damla Can da zorlu yarışmaya gitmeden önce Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Mücadeleci yapısından bahseden Damla, takipçilerinden şu sözlerle destek istedi:

“Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşacağım. Şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene her şey çok daha iyi olacak sabredin.