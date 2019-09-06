Damat Bayıldı'da kim kazandı? İşte, Damat Bayıldı'da haftanın birinci olan ailesi
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı yemek yarışması Damat Bayıldı'da, haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek yapıp damatların puan verdiği yarışmada, en çok puanı toplayan bir aile 5 tam altını almaya hak kazandı. Peki, Damat Bayıldı'da bu hafta kim kazandı? Altınları hangi aile aldı? İşte, Damat Bayıldı'da haftanın birinci olan ailesi.
2 Eylül tarihinde başlayan Damat Bayıldı'da bir haftalık maraton cuma günü sona erdi. Yemek konusunda iddialı isimlerin mücadele ettiği Damat Bayıldı'da en çok puanı alan aile, haftayı birincilikle tamamladı. İşte, 2 6 Eylül haftası Damat Bayıldı'nın birinci olan isimleri.
DAMAT BAYILDI'DA BU HAFTA ALTINLARI KİMLER ALDI?
İlgi gören yemek yarışması Damat Bayıldı'da haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın 6 Eylül tarihli 10. bölümünde altınlar sahibini buldu. Aldıkları puanlar sonucunda 16 puan toplayarak haftanın birincisi olan takım Fatoş ve Rukiye hanım oldu. Böylece yarışmacılar 5 tam altını almaya hak kazandı.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Damat Bayıldı programında, geçen hafta cuma günü heyecanlı bir final gerçekleşti. Yarışmanın finalinde günün kazanan ismi Hülya Hanım olmuştu. Damat bayıldı'da haftanın birincisi olup 5 tam altını alan aile ise Diana Hanım ve Tuna Hanım oldu.
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