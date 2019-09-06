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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Damat Bayıldı'da kim kazandı? İşte, Damat Bayıldı'da haftanın birinci olan ailesi

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Damat Bayıldı'da kim kazandı? İşte, Damat Bayıldı'da haftanın birinci olan ailesi

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği gündüz kuşağı yemek yarışması Damat Bayıldı'da, haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek yapıp damatların puan verdiği yarışmada, en çok puanı toplayan bir aile 5 tam altını almaya hak kazandı. Peki, Damat Bayıldı'da bu hafta kim kazandı? Altınları hangi aile aldı? İşte, Damat Bayıldı'da haftanın birinci olan ailesi.

2 Eylül tarihinde başlayan Damat Bayıldı'da bir haftalık maraton cuma günü sona erdi. Yemek konusunda iddialı isimlerin mücadele ettiği Damat Bayıldı'da en çok puanı alan aile, haftayı birincilikle tamamladı. İşte, 2 6 Eylül haftası Damat Bayıldı'nın birinci olan isimleri.

DAMAT BAYILDI'DA BU HAFTA ALTINLARI KİMLER ALDI?

İlgi gören yemek yarışması Damat Bayıldı'da haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın 6 Eylül tarihli 10. bölümünde altınlar sahibini buldu. Aldıkları puanlar sonucunda 16 puan toplayarak haftanın birincisi olan takım Fatoş ve Rukiye hanım oldu. Böylece yarışmacılar 5 tam altını almaya hak kazandı.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Damat Bayıldı programında, geçen hafta cuma günü heyecanlı bir final gerçekleşti. Yarışmanın finalinde günün kazanan ismi Hülya Hanım olmuştu. Damat bayıldı'da haftanın birincisi olup 5 tam altını alan aile ise Diana Hanım ve Tuna Hanım oldu.

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