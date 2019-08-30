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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

Damat Bayıldı'da kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı yarışmasında haftanın kazanan ailesi

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Damat Bayıldı'da kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı yarışmasında haftanın kazanan ailesi

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı gündüz kuşağı programı Damat Bayıldı'da haftanın finali gerçekleşti. Gelinler ve kayınvalidelerinin karşı karşıya gelip damatlar puan verdiği yarışmada, 30 Ağustos Cuma günü, en çok puanı alan aile altınları almaya hak kazandı. Peki, Damat Bayıldı'da kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı yarışmasında, 5 tam altını alarak haftanın kazanan ailesi.

İlgi gören yarışma programı Damat Bayıldı'da 26 Ağustos tarihinde başlayan bir haftalık mücadele sona erdi. Haftanın finalinde, en fazla puanı alan bir aile altınları alarak haftanın kazananı oldu. İşte, 26 30 Ağustos haftasında 5 tam altını alarak Damat Bayıldı'da haftanın birinci olan ailesi....

Damat Bayıldıı programında, yemek konusunda farklı menüler hazırlayan yarışmada haftanın finali gerçekleşti. Yarışmanın finalinde günün kazanan ismi Hülya Hanım oldu. Haftanın birincisi olup 5 tam altını alan aile ise Diana Hanım ve Tuna Hanım oldu.

DAMAT BAYILDI'NIN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Damat Bayıldı gelinleri

Şüheda
Damat Bayıldı yarışmacıları arasında yer alan Şüheda, daha önce Gözüm Sende ve Kısmetse Olur programlarıyla tanınan Emine Hanım’ın gelini.

Fatoş
Damat Bayıldı’nın en iddialı ve sivri dilli gelinlerinden olan Fatoş, oldukça farklı bir tarza sahip. Tuna Hanım'ın gelini olan Fatoş, eşinin kendi yemeklerini beğeneceğinden emin.

Gülten
Damat Bayıldı’nın ikinci gün yarışmacısı olan Gülten, iddialı çıkışıyla diğer gelinlerin hedefi olmuştu. Gülten ve kayınvalidesi Nurten, altlı üstlü oturuyor.

Diana
Damat Bayıldı'nın yabancı gelini Diana, Moldovalı. Kaynanası Tuna hanım ile aynı evde yaşıyorlar.

Damat Bayıldı damatları

Şehmus
Lokanta işletmecisi olan Şehmus, Kısmetse Olur ve Gözüm Sende yarışmalarıyla tanınıyor. Bir çocuk sahibi olan Şehmus, İstanbul'da yaşamaktadır.

Ferdi
Göğsünde büyük bir dövmesi olan Ferdi, hem hareketli hem heyecanlı bir kişiliğe sahip.

Batuhan
Samimi kişiliği ile dikkat çeken Batuhan, esprileriyle stüdyodakileri güldürüyor.

Damat Bayıldı Kayınvalideleri

Emine Hanım
Gözüm Sende programıyla tanınan Emine Hanım, bu kez gelini Şühedaile birlikte yarışmaya dahil oldu. Sert tavırları ile dikkat çeken Emine Hanım, sivri dili ile de tanınmakta.

Tuna Hanım
Genç kayınvalide Tuna Hanım tarzı ile yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Moldovalı gelini ile aynı evde yaşıyor.

Rukiye Hanım
Güneş gözlüğü ile stüdyoda gezerek hem Onur Büyüktopçu’yu hem de ekran karşısındakileri şaşkına çeviren Rukiye Hanım, çok iyi bir aşçı ve gurme olduğunu iddia ediyor.

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