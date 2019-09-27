Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDamat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi
GeriTelevizyon Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
27.09.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği yemek yarışması Damat Bayıldı'da cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek yapıp damatların oy verdiği Damat Bayıldı'da bir hafta boyunca en çok puanı alan bir aile altınların sahibi oldu. Peki, Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? Hangi aile bu hafta altınları aldı? İşte, 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı'da final heyecanı yaşandı. 23 Eylül'de başlayan yemek maratonun cuma akşamı tamamlanması ile bir gelin ve kayınvalide, damat beyin yaptığı doğru tahmin sonucu en çok puanı alıp, altınların sahibi oldu. Peki, Damar Bayıldı'da hangi aile haftanın birincisi oldu? İşte, Damat Bayıldı 23-27 Eylül haftasının kazanan ailesi.

DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Damat Bayıldı'nın 27 Eylül'de yayınlanan 25. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da bu hafta en çok puanı alıp altınların sahibi olan isimler Elif Hanım ve Emine Hanım oldu.

HAFTANIN FİNALİNDE KİMLER YARIŞTI?

Damat Bayıldı'nun 25 bölümünde karides güveç ve sandal kabak menüsü için yarışmacılar ter döktü. Damat Bayıldı'nın haftanın finalinde şu isimler yarıştı;

Gelin: Oksana Hanım
Kaynana: Jeyan Hanım
Damat: Sezer Bey

Günün Menüsü:
Karides Güveç
Tavuklu Sandal Kabak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Böyle bir durum olursa fişimi çekin
'Gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz'
'Boşuna laf söz yapmayın!'
Yüzde 40 duymuyor nota bilmiyor!