Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? İşte 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği yemek yarışması Damat Bayıldı'da cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yemek yapıp damatların oy verdiği Damat Bayıldı'da bir hafta boyunca en çok puanı alan bir aile altınların sahibi oldu. Peki, Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? Hangi aile bu hafta altınları aldı? İşte, 27 Eylül Damat Bayıldı'da haftanın kazanan ailesi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı'da final heyecanı yaşandı. 23 Eylül'de başlayan yemek maratonun cuma akşamı tamamlanması ile bir gelin ve kayınvalide, damat beyin yaptığı doğru tahmin sonucu en çok puanı alıp, altınların sahibi oldu. Peki, Damar Bayıldı'da hangi aile haftanın birincisi oldu? İşte, Damat Bayıldı 23-27 Eylül haftasının kazanan ailesi.
DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Damat Bayıldı'nın 27 Eylül'de yayınlanan 25. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da bu hafta en çok puanı alıp altınların sahibi olan isimler Elif Hanım ve Emine Hanım oldu.
HAFTANIN FİNALİNDE KİMLER YARIŞTI?
Damat Bayıldı'nun 25 bölümünde karides güveç ve sandal kabak menüsü için yarışmacılar ter döktü. Damat Bayıldı'nın haftanın finalinde şu isimler yarıştı;
Gelin: Oksana Hanım
Kaynana: Jeyan Hanım
Damat: Sezer Bey
Günün Menüsü:
Karides Güveç
Tavuklu Sandal Kabak
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