Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDamat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?
GeriTelevizyon Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
04.10.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı yemek yarışması cuma akşamı haftanın finaline sahne oldu. Gelin ve kayın validelerin yemek yapıp damatların puan verdiği yarışmada pazartesi günü başlayan mücadele 4 Ekim Cuma günü sonra erdi. Yemek tabağını doğru tahmin eden damat gün sonunda ailesine altınları kazandırdı. Peki, Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu üstlendiği gündüz kuşağı yemek yarışması Damat Bayıldı'da bir haftalık maraton cuma günü sonra erdi. 5 kayınvalide 5 gelin ve 1 damadın yarıştığı programda, bir aile haftayı birincilikle tamamladı. Peki, Damar Bayıldı'da hangi aile haftanın birincisi oldu? İşte, 30 Eylül 4 Ekim haftasının kazanan ailesi.

DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Damat Bayıldı'nın 4 Ekim tarihinde yayınlanan 30. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat Emre Bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da haftanın kazananı Cennet ve Bahar Hanım oldu. Yarışmacılar böylece 5 tam altını almaya hak kazandı.

HAFTANIN FİNALİNDE KİMLER YARIŞTI?

Gelin: Vildan Hanım
Kaynana: Hatice Hanım
Damat: Emre Bey

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Hamile olduğunu Instagram'dan duyurdu
Cenazede büyük ayıp
Yaşar İpek tahliye oldu!
Demet Akalın'dan Hadise'ye ağır sözler