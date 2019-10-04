Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı yemek yarışması cuma akşamı haftanın finaline sahne oldu. Gelin ve kayın validelerin yemek yapıp damatların puan verdiği yarışmada pazartesi günü başlayan mücadele 4 Ekim Cuma günü sonra erdi. Yemek tabağını doğru tahmin eden damat gün sonunda ailesine altınları kazandırdı. Peki, Damat Bayıldı'da haftanın birincisi kim oldu? 30 Eylül 4 Ekim haftasında altınları hangi aile aldı?
Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu üstlendiği gündüz kuşağı yemek yarışması Damat Bayıldı'da bir haftalık maraton cuma günü sonra erdi. 5 kayınvalide 5 gelin ve 1 damadın yarıştığı programda, bir aile haftayı birincilikle tamamladı. Peki, Damar Bayıldı'da hangi aile haftanın birincisi oldu? İşte, 30 Eylül 4 Ekim haftasının kazanan ailesi.
DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Damat Bayıldı'nın 4 Ekim tarihinde yayınlanan 30. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat Emre Bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da haftanın kazananı Cennet ve Bahar Hanım oldu. Yarışmacılar böylece 5 tam altını almaya hak kazandı.
HAFTANIN FİNALİNDE KİMLER YARIŞTI?
Gelin: Vildan Hanım
Kaynana: Hatice Hanım
Damat: Emre Bey
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