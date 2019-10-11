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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Damat Bayıldı'da bu hafta kim birinci oldu? İşte 7 11 Eylül haftası Damat Bayıldı'da altınları kazanan aile

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Damat Bayıldı'da bu hafta kim birinci oldu? İşte 7 11 Eylül haftası Damat Bayıldı'da altınları kazanan aile

Gündüz kuşağı yemek yarışması Damat Bayıldı'da haftanın finali cuma akşamı gerçekleşti. 7 Eylül Pazartesi başlayan maraton, yapılan puanlama sonrası son buldu. Gelin ve kayınvalidelerin yemek yapıp bir damadın doğru tabağı tahmin ettiği yarışmada galip gelen aile altınların sahibi oldu. Peki, Damat Bayıldı'da bu hafta kim birinci oldu? İşte, 7 11 Eylül haftası Damat Bayıldı'da altınları kazanan aile...

Show TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği Damat Bayıldı yarışmasında, 11 Ekim Cuma günü final heyecanı yaşandı. Cuma günü yapılan final bölümünün sonunda bir gelin ve kayınvalide, damat beyin yaptığı doğru tahmin sonucu en çok puanı alıp, altınların sahibi oldu. İşte, Damat Bayıldı'nın bu haftaki kazanan ismi...

DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Damat Bayıldı'nın 11 Ekim'de yayınlanan 35. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da bu hafta en çok puanı alıp altınların sahibi olan isimler Nesrin Hanım ve Nursel Hanım oldu.Toplamda 27 puan toplayan yarışmacılar 5 tam altının sahibi oldu.

DAMAT BAYILDI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE KİMLER YARIŞTI?

Gelin: Özlem Hanım

Kaynana: Elmas Hanım

Damat: Ömer Bey

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